UBS e General Atlantic, partnership per crescere nel credito privato

UBS Group

(Teleborsa) -, colosso bancario svizzero, e General Atlantic, big statunitense del private equity, hanno siglato una. La collaborazione tra i due colossi finanziari mira a migliorare l'accesso dei clienti investitori e dei mutuatari a una gamma più ampia di prestiti diretti e altri prodotti di credito.La partnership, riunendo due piattaforme globali leader per creare un'offerta di credito privato di alto livello, combinando le capacità di consulenza e origination di UBS nell'investment banking con l'ampia rete globale di General Atlantic, la sua capacità di sourcing in diversi settori e aree geografiche e la sua riconosciuta leadership come investitore nel credito privato."Siamo entusiasti di unire la profonda esperienza di General Atlantic negli investimenti nel credito privato con i punti di forza di UBS nell'origination, nelle relazioni con i clienti globali e nei servizi di consulenza", ha commentato. "Questa collaborazione si fonda su una dedizione condivisa alla centralità del cliente, che ci consente di mettere a frutto il meglio delle competenze di entrambe le nostre società, leader di mercato negli investimenti nel credito privato, nei mercati dei capitali e nella gestione patrimoniale", ha detto