Andamento positivo per il comparto sanitario italiano (+0,92%), andamento rialzista per Amplifon

(Teleborsa) - Andamento rialzista per l', nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dalIlha aperto a 231.066,9, in crescita dello 0,92% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 792, dopo aver avviato la seduta a 793.Nel, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,81%.Tra i titoli adell'indice sanitario, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,80%.