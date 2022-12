TIM, Massimo Sarmi cooptato in CdA

TIM

(Teleborsa) - Ildiha proceduto all'unanimità allain sostituzione di Frank Cadoret, dimessosi lo scorso 16 novembre . Sarmi, che si qualifica come non esecutivo e detiene 1.815 azioni TIM, è da novembre presidente di FiberCop, società controllata da TIM e nata per innovare l'infrastruttura di rete e per assicurare l'accelerazione del processo di digitalizzazione in Italia.Il nuovo consigliere ha un, tra cui presidente della Banca del Mezzogiorno, amministratore delegato del gruppo, amministratore delegato di Siemens Italia, delegato di Confindustria per la diffusione dei servizi digitali evoluti.Quella in CdA non è la prima esperienza professionale del manager in TIM. Nel 1998, è stato chiamato a ricoprire la carica di. Nel 1995 è stato il, la società nata dallo scorporo della divisione radiomobile da Telecom Italia dove Sarmi ha lavorato fin dal 1986 rivestendo ruoli a crescente complessità contribuendo allo sviluppo dei servizi innovativi di telefonia mobile e fissa.