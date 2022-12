Il 2022 difficile di Piazza Affari: in calo IPO e controvalore

D'Amico

(Teleborsa) -si conferma unmondiali, per effetto della guerra in Ucraina, dell'impennata inflazionistica e dell'avvio di politiche monetarie sempre più restrittive. Un contesto molto volatile ha ancheed altre a quotarsi su mercati più competitivi. Lacomplessiva della borsa è dunque tornata a, pari al 33,9% del PIL e con unrispetto ai 769 miliardi di fine 2021.Guardando allasi registra una 27.347 punti al 30 dicembre, che segue il balzo del 23% registrato nel 2021 ed il -5,2% accusato l'anno della pandemia. Parallelamenteal 30 dicembrea 29.942 punti. Una performance in linea con quella delle altre piazze europee - l'Eurostoxx 50 perde oltre l'11% ed il Dax di Francoforte poco più del 12% - che chiudono l'annata peggiore dal 2018.E' andata anche, la vetrina delle società con specifici requisiti economico-finanziari, che chiude, e per il, che ha sostituito l'AIM Italia, che terminaSe si guardai ai singoli titoli del Listino, sul podio(+295,8%),(+ 139,7%) e(+ 118,6%),. Fra i peggioricon perdite superiori al 90%. Fra i titoli del FTSE MIB la migliore è(+79%) e la peggiore(-75,73%).Nel corso dell'anno,, con una media giornaliera di oltreed undi euro, mentre complessivamente sono stati scambiati oltre 76 milioni di contratti e un controvalore di 562 miliardi. Ilè stato il(5,3 miliardi) in concomitanza con l'invasione russa in Ucraina, mentre ilsi è registrato il(854.001).è l'azione più scambiata per controvalore (62 miliardi), mentrela sorpassa in termini di contratti (otre 5,5 milioni).Piazza Affari conferma anche la, il mercato dei titoli di Stato e delle obbligazioni, sul quale sono complessivamente(160 Titoli di Stato, 45 Obbligazioni e 1213 Eurobonds e ABS). La media giornaliera dei contratti èper circaDiscorso a parte meritano le: sono state 29, di cui solo 3 sul mercato principale Euronext Milan (Civitanavi, Generalfinance, De Nora) e 26 sul mercato delle PMI, Euronext Growth Milan (ex AIM Italia). Nel 2021 le IPO avevano ragigunto un record di 49. Il totale della raccolta nel 2022 è stato pari a 1,45 miliardi