Morgan Stanley incrementa i target price sulle maggiori banche italiane

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno. In particolare, il TP suè stato alzato a 62 euro per azione dai precedenti 58 euro, quello sua 6,2 euro per azione dai precedenti 5,6 euro, quello sua 11,8 euro per azione dai precedenti 11 euro.Discreta la performance di, che si attesta a, in lieve aumento dello 0,28%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,29 e successiva a 58,81. Supporto a 57,77.Appiattita la performance dicon i prezzi allineati a. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 4,92 e resistenza più immediata vista a 4,95.Migliora l'andamento di, che si attesta a, con un aumento dell'1,08%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 10,14 e successiva a 10,25. Supporto a 10,03.