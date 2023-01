(Teleborsa) -EIA - Pubblica l'outlook sull'energiaVertice Giappone-Italia - Visita a Roma del primo ministro del Giappone, KISHIDA Fumio, per incontrare il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e discutere su questione ucraina, relazioni bilaterali, cooperazione per il successo del prossimo G7 di Hiroshima, oltre a ribadire ulteriormente la collaborazione in materia di sicurezzaBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema