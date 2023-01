Future USA deboli aspettando Powell

(Teleborsa) - I future sui principali indici azionari americani si muovono al ribasso, anticipando una partenza debole per la borsa di Wall Street, più tardi.Gli investitori stanno cercando di capire se sono fondate le aspettative su una Fed meno aggressiva dopo i dati sul mercato del lavoro americano. Proprio per questo l'attenzione degli investitori resta concentrata sul. Il banchiere parlerà, tra poco, alle 15 italiane.Il contratto sul Dow Jones cede cedono lo 0,44% mentre quello sullo S&P 500 arretra dello 0,47%. Giù anche il derivato sul Nasdaq in calo dello 0,67%.