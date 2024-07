Mercato americano in positivo in scia vendite dettaglio e Powell

Goldman Sachs

Morgan Stanley

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, sostenuta dal buon dato sulle, dalle scommesse per une daidelle grandi banche USA, comeIl, nella giornata di ieri ieri hanno. Nel suo intervento, che potrebbe essere l'ultimo prima della riunione del FOMC del 30-31 luglio, Powell ha suggerito che i recenti dati sull'inflazione sono nella giusta direzione per riportare il tasso attorno al target della Fed del 2%.A sostenere il mercato concorrono anche leche, seppur stagnanti, sono apparsedel mercato. Le vendite "core" invece hanno registrato un aumento dello 0,4%, superiore allo 0,1% atteso.Nel frattempo, lehanno ravvivato il sentiment del mercato con, mentre il mercato già correva in vista di unaguidati da Trump alle prossime Presidenziali.Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,58%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.653 punti. Leggermente positivo il(+0,39%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,36%).