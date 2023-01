Petrolio e gas, DBRS: un altro anno di turbolenze ma prezzi inferiori

(Teleborsa) - I prezzi del greggio e del gas naturale nel 2022 sono stati caratterizzati da una grande volatilità. Sebbene i prezzi abbiano raggiunto i massimi pluriennali a metà anno, la conclusione del 2022 ha visto i prezzi scendere approssimativamente ai livelli da cui era iniziato l'anno. DBRS Morningstar ora prevede che, principalmente a causa delle fluttuazioni della domanda legate alPer quanto riguarda l', la guerra russo-ucraina e le sanzioni, gli embarghi e i limiti di prezzo sulle esportazioni di petrolio russo, insieme alle politiche di produzione dell'OPEC+, giocheranno un ruolo importante nella stabilità del mercato.Nello scenario di base, DBRS Morningstar ipotizza un prezzo del petroliodi 90 USD/bbl per il 2022, 65 USD/bbl per il 2023 e 60 USD/bbl per il 2024. Le previsioni, per i prossimi due anni, sono quindi di prezzi. Oltre il 2024, la prospettiva di prezzo a lungo termine è di USD 60/bbl.Nelle loro previsioni, gli analisti ipotizzano che la domanda di petrolio si attenuerà a causa di un previsto modesto rallentamento dell'attività economica globale nel 2023. Tuttavia, "ledovrebberosui prezzi dovute a una domanda più debole", viene sottolineato.