Bollette ancora più salate per l’anno termico 2024/2025: +16% per l’energia elettrica, +36% per il gas

(Teleborsa) - L’inasprimento delle tensioni suie il progressivo abbandono del gas russo stanno spingendo i costi dell’energia a livelli sempre più elevati, con un impatto diretto sullepere unità immobiliari. Secondo le stime formulate da, società nata dalla collaborazione tra VeryFastPeople e Illumia, e specializzata nella fornitura di energia per i condomini, nella stagione termica 2024/2025 le bollette subiranno aumenti significativi: fino al 16% per l’energia elettrica e fino al 36% per il gas rispetto all’anno precedente.Ilè fortemente condizionato dal costo del gas, che rappresenta il 40% del mix nazionale. A questo si aggiunge una svolta storica in quelloeuropeo: il 1° gennaio 2025, per la prima volta dal 1984, il continente ha smesso di ricevere gas russo tramite gasdotti, riducendo ulteriormente la disponibilità di gas e generando nuove tensioni sull’offerta.Inoltre, un inverno particolarmente rigido, coninferiori di 1,5°C a livello nazionale ha portato a un’impennata della domanda di gas del 10% tra novembre e dicembre. Parallelamente, la riduzione dellada– nel Nord Europa e in Germania – ha reso necessario un maggiore ricorso alle centrali a gas, aggravando la contrazione dell’offerta e accelerando il consumo delle scorte.Per contrastare la crisi, il governo italiano, con il, n. 19, entrato in vigore il 1° marzo, ha introdotto misure di sostegno urgenti per famiglie e imprese: tra queste, un contributo per i cittadini con ISEE inferiore a 25.000 euro e un fondo da 600 milioni di euro per supportare la transizione energetica nel settore industriale.Secondo le analisi di EnergyUp, un iniziopiù rigido del previsto ha portato a un ulteriore incremento deie dei. Anche la gestione degli stoccaggi di gas rimane una variabile critica: l’UE prevede l'obiettivo di riempimento del 90% della capacità degli stoccaggi prima dell'inizio della prossima stagione termica, e ciò potrebbe aumentare ulteriormente la pressione sui prezzi. Infine, il contesto geopolitico continua a rappresentare un’incognita, contribuendo all’instabilità dei mercati.Per quanto riguarda l’energia elettrica, il consumo medio perè aumentato del 4% raggiungendo i 2.700 kWh/anno. Rispetto alle previsioni ad inizio stagione che vedevano un aumento deldel 6%, i dati aggiornati indicano un incremento molto più marcato, pari al 20% rispetto all’inverno 2023/24, con un passaggio del(Prezzo Unico Nazionale) medio dai 107,49 euro/MWh della scorsa stagione ai 129,52 euro/MWh previsti per il 2024/25, con conseguente impatto diretto sullePer questo motivo, laper l’energia elettrica di un condominio tipo potrebbe aumentare del 16% rispetto all’anno scorso, passando da 1.120 a 1.300 euro. Questo rincaro risulta più elevato rispetto alle stime di ottobre 2024, che ipotizzavano un incremento del 9%.Sul fronte del, a causa delle basse temperature, il consumo medio di un condominio tipo è cresciuto del 9% rispetto all’anno scorso, raggiungendo i 13.000 Smc/anno. Mentre a inizio anno termico si prevedeva un aumento del mercato del 16%, ora si parla di un rincaro del 35%. L’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) è passato dai 37,51 cEuro/Smc medi dello scorso anno ai 50,48 cEuro/Smc previsti per il 2024/25, con un impatto diretto sulle bollette. La spesa per il gas potrebbe aumentare del 36%rispetto all’anno precedente, passando da 10.790 a 14.690 euro. Anche in questo caso, le previsioni prevedevano un aumento più contenuto, pari all’11%.