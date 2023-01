Cy4gate, contratto da 600 mila euro per nuovo prodotto di cybersecurity

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato un, denominato "SENTRY", completamente realizzato dall'azienda per un primario ente pubblico.La fornitura, dal valore die per la durata di un anno, impiega le più recenti tecnologie e algoritmi frutto di pluriennali investimenti interni in Ricerca e Sviluppo, con la finalità diche, mediante un accesso non autorizzato con l'uso di malware, sono in grado di accedere a dati riservati o causare danni al target."È unche ci dovrà vedere protagonisti nei settori di nostra competenza, la cyber security e la cyber intelligence, con un'offerta di prodotti proprietari e una struttura aziendale ulteriormente rafforzata a livello gruppo - ha commentato il- I mercati indirizzati dalle tecnologie prodotte dalla società restano promettenti in termini di crescita, tanto in Italia quanto all'estero"."La(pubblici e privati) ha reso l'azienda resiliente e in grado di attraversare al meglio periodi storici caratterizzati da turbolenze economiche e geopolitiche che introducono nel contesto di business le complesse variabili dell’incertezza e volatilità", ha aggiunto.