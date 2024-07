L'indice delle società High Tech italiane chiude in alto (+1,78%), si concentrano gli acquisti su Beewize

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Technoprobe

Reply

Ftse SmallCap

Beewize

TXT E-solutions

Cy4Gate

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 2.603,6 punti, a quota 148.733,2.L'intanto guadagna 16 punti, dopo un inizio di seduta a quota 1.178.Tra i titoli del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,09%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,12%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,57%.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 7,69%.Bene, con un rialzo del 3,10%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,53%.