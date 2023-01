Future USA positivi guardano all'Inflation Day

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici statunitensi, anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora, che conferma la buona performance del mercato americano dall'inizio dell'anno.Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,29% mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,32%. Bene anche il derivato sul Nasdaq in aumento dello 0,23%.Gli occhi degli investitori sono puntati sull'giovedì 12 gennaio, per capire se ci sarà o meno un rallentamento nei rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve.Ilnon ha fornito ulteriori indicazioni in materia di politica monetaria, intervenendo, la vigilia, ad un evento a Stoccolma, ma ha ribadito che per stabilizzare i prezzi occorrono anche decisioni difficili e impopolari da un punto di vista politico.C'è attesa anche per l'avvio delle trimestrali americane, venerdì 13 gennaio, per capire quanto l'incognita recessione potrà pesare sugli utili delle aziende.