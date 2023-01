Delta Air Lines, utili 4° trim sopra le attese su forte domanda

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registratodi 12,3 miliardi di dollari nel, l'8% in più rispetto al trimestre di dicembre 2019 (l'ultimo pre-pandemia). L'rettificato è stato di 1,4 miliardi di dollari, con un margine operativo dell'11,6%. L'è stato di 1,48 dollari per azione, al di sopra delle aspettative degli analisti di 1,33 dollari per azione."Mentre ci avviciniamo al 2023, ile Delta è ben posizionata per offrire guadagni significativi e una crescita del flusso di cassa - ha affermato il CEO Ed Bastian - Prevediamo di aumentare le entrate del 2023 dal 15 al 20% e migliorare i costi unitari anno su anno, supportando una prospettiva di utili per l'intero anno da 5 a 6 dollari per azione e tenendoci sulla buona strada per raggiungere più di 7 dollari di utili per azione nel 2024".