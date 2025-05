Delta e Korean Air acquistano il 25% della canadese WestJet per 550 milioni di dollari

Delta Air Lines

(Teleborsa) -azionarie di minoranza nella compagnia aerea canadese da Onex Partners, la piattaforma di private equity di fascia medio-alta di Onex, investitore canadese e gestore di asset alternativi. Fondi affiliati e coinvestitori del Gruppo Onex intendono partecipare alla vendita insieme a Onex Partners.In base agli accordi, Delta e Korean Air acquisirannoin WestJet. Delta investirà 330 milioni di dollari acquisendo una quota del 15%, mentre Korean Air investirà 220 milioni di dollari acquisendo una quota del 10%.Al momento della chiusura dell'accordo, Delta ha il diritto e l'intenzione di vendere e trasferire una quota del 2,3% in WestJet al suo partner di joint venture, anch'esso partner esistente di WestJet, in cambio di 50 milioni di dollari. Il, con sede a Calgary, Alberta. Delta e Korean Air sono entrambe partner di code-sharing con WestJet da anni."Investire in un partner di livello mondiale come WestJet allinea i nostri interessi e ci garantisce di rimanere concentrati sulla fornitura di una rete globale e di un'esperienza cliente di livello mondiale per i viaggiatori negli Stati Uniti e in Canada - ha dichiarato- Insieme, Delta e le nostre compagnie aeree partner stiamo collegando il mondo e trasformando il futuro dei viaggi".Delta e WestJet sono partner da febbraio 2011. Negli ultimi anni,internazionali, tra cui Air France-KLM, LATAM, Aeromexico, Virgin Atlantic, China Eastern e la società madre di Korean Air, Hanjin KAL. Korean Air e WestJet collaborano da giugno 2012.