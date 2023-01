Meta: in disaccordo con multa AGCOM, valutiamo opzioni

Meta Platforms

(Teleborsa) - "Pur avendo collaborato pienamente con l'autorità su questo tema,dall'AGCOM e sulla multa imposta". Lo afferma undi(società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp), in merito alla sanzione da 750 mila euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo imposta oggi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni."Stiamo", ha aggiunto il portavoce.L'Autorità ha spiegato che si tratta delemanato dall'Autorità nei confronti di unaper aver consentito la diffusione di contenuti in violazione del divieto.