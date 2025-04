Fed, Waller: inizieremo ad avere idee più chiare nella seconda metà dell'anno

(Teleborsa) - "Non mi sorprenderebbe se si potessero iniziare a vedere più licenziamenti, un aumento del tasso di disoccupazione in futuro, soprattutto se i dazi più ingenti dovessero tornare in vigore". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, in un'intervista a Bloomberg Television."Se vedo un calo significativo del mercato del lavoro, quindi sul fronte occupazionale del mandato, allora credo che sia", ha aggiunto.Con il rinvio di alcuni dei dazi più ingenti all'estate, "non credo che si vedranno abbastanza dati reali nei prossimi due mesi, fino a dopo luglio - ha dichiarato Waller - Quando arriveremo alla seconda metà dell'anno, credo chesu cosa accadrà con il mondo dei dazi che l'amministrazione sta prendendo in considerazione".