Andrea Agnelli lascia anche CdA Exor e Stellantis

(Teleborsa) - "Faccio un passo indietro,. E' una mia decisione personale, che ho preso d'accordo con John, con cui il rapporto rimane strettissimo, AjaY Banga e Tavares. E' la mia volontà di affrontare il futuro come una pagina bianca". Lo ha annunciato il, consigliere di amministrazione di, durante l'assemblea dellache ha approvato la nomina del nuovo CdA con ilI consiglieri saranno 5, in carica per 3 anni fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso nel 2025. I membri del board, lista unica proposta dall'azionista di maggioranza Exor, sono Gianluca Ferrero, presidente designato,dopo il primo consiglio, Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello."Avendo chiuso una pagina così importante della mia vita, a conclusione di questa assemblea, c'è la volontà di voltare pagina", con "entusiasmo e passione. Questo dopo un periodo di vacanza" - ha spiegato Agnelli -. Oggi - ha sottolineato -di quasi 13 anni. Un capitolo che in questo momento facciamo fatica a leggere e rileggere: il mio lavoro - ha aggiunto - è sempre stato quello di comprendere il contesto e indicare la direzione strategica della società".Agnelli resterà invece nel board della Giovanni Agnelli B.V.Intanto a Piazza Affari il titolo Juventus mostra un guadagno dello 0,81%.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 0,3512 Euro e supporto a 0,3428. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 0,3596.