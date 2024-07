Philips, Artisan Investments è il secondo azionista dietro Exor con quota del 10%

Philips

Exor

(Teleborsa) -, società di gestione patrimoniale americana, risulta avere unain, multinazionale olandese attiva nel campo elettronico e delle tecnologie per la salute. L'operazione risale al 28 giugno, secondo quanto emerge da un filing alla Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi."Artisan ha posseduto più del 9% di Philips da un bel po' di tempo e recentemente ha aumentato la propria partecipazione al 10%", ha detto a Bloomberg News un portavoce di Philips.La nuova partecipazione consolida la posizione di Artisan comedi Philips dopo, holding della famiglia Agnelli, che al 26 giugno possedeva il 17,51%.