Eventi e scadenze del 25 gennaio 2023

Abbott Laboratories

AT&T

Boeing

Cleanbnb

Energy

First Bancorp

Tesla Motors

Tod's

U.S. Bancorp

(Teleborsa) -Hong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàCina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festivitàBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiAttività di Governo - Innovazione tecnologica e transizione digitale - Il Sottosegretario di Stato (innovazione tecnologica e transizione digitale) Alessio Butti tiene una seconda riunione con i rappresentanti delle telecomunicazioni per avviare un confronto anche in relazione all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaio09:00 - Open-es: Sviluppo Italia Sostenibile 2023 - L'evento, che si svolge a Milano, è dedicato al confronto tra i protagonisti del mondo imprenditoriale, finanziario e associativo sulle priorità e azioni da mettere in campo per lo sviluppo di un sistema industriale competitivo e sostenibile10:30 - Confcommercio e Conftrasporto - Convegno: Le sfide per la crescita - L'evento organizzato da Confcommercio e Conftrasporto si svolge a Roma. Focus sul "futuro dei trasporti e della logistica tra la svolta sostenibile e nuove tasse all'orizzonte". Intervengono, tra gli altri, Carlo Sangalli, Matteo Salvini, Edoardo Rixi e Paolo Uggè11:20 - “Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa” - Alla piattaforma di dialogo con esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell'impresa, promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale GEDI, interverranno: il Presidente dell'ISTAT, il Presidente e AD di IPSOS e la Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea11:30 - Attività di Governo - Turismo - Conferenza Stampa Ministro Santanchè - Il Ministro del turismo, Daniela Santanchè, presenterà alla stampa, presso la sede del Ministero, l'incentivo FRI-Tur, (Fondo Rotativo Imprese Turismo - misura PNRR fondi Next Gen Eu) promosso dal Ministero del turismo, con la partecipazione di ABI e CDP e gestito da Invitalia, che ha disponibilità complessiva di 1 miliardo e 380 milioni di euro15:00 - Proxigas - Assemblea pubblica annuale - Durante l'Assemblea di Proxigas, l'Associazione che rappresenta le imprese operanti sull'intera filiera del gas naturale, che si svolge a Roma, verranno presentate le proposte per l'aggiornamento della strategia energetica nazionale. Interverranno Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Stefano Besseghini, presidente di Arera; Claudio Descalzi, AD di Eni; Paolo Gallo, AD di Italgas; Nicola Monti, AD di Edison; Aurelio Regina, presidente del Gruppo Tecnico Energia Confindustria; Stefano Venier, AD di Snam18:00 - CDP - Italy meets USA - L'evento è organizzato in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Washington per presentare la piattaforma digitale CDP Business Matching che connette le imprese italiane e americane. Interverranno numerose personalità tra cui il Presidente SIMEST, l'Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, l'AD di CDP, il Chairman di IMA Group, il CFO di Recordati, il CFO di Campari e il CFO di Dolce & Gabbana- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo