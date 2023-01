Case "green", il 56% di chi cerca una nuova abitazione la vuole di classe A

(Teleborsa) - Il 56% di coloro che hanno intenzione di acquistare unaha dichiarato di volere abitazioni di, contro un 26% contrario e un 19% che non si pronuncia. È quanto è emerso da un'indagine commissionata daa Swg. La maggioranza inoltre (55%) ha escluso di acquistare le case conpiù bassi – quelli da E a G – anche in caso di risparmio sul prezzo di acquisto.Due intervistati su tre (67%) poi sono convinti che le case energeticamente meno efficienti subiranno fortidi valore nei prossimi anni, che sarà più costoso ristrutturare le abitazioni (66%) e che nessuno vorrà più acquistare case con(59%). In questo scenario si fa strada l’idea degli incentivi statali: il 60% degli interpellati si è detto fiducioso di un aiuto da parte dellosull’adeguamento dell’esistente e sul nuovo. Anche perché l’altra percezione prevalente, confermata dal 67% degli intervistati, è che in Italia oggi ci sia un’offerta asfittica di: secondo il 71% del panel tutte le nuove abitazioni dovrebbero, d’ora in avanti, essere costruite in classe A.È questo il contesto in cui si attende il via del percorso in Europarlamento della direttiva sulle. Infatti, nonostante non sia stato ancora deciso nulla di definitivo a Bruxelles, le nuovedeglistanno già dispiegando effetti e orientando il mercato.Il 42% di chi vive in un immobile di co che ne ignora la categoria, ha dichiarato di essere pronta a ristrutturare la propria abitazione per migliorarne l’efficienza mentre uno scarno 11% si dichiara pronto a vendere per acquistare una casa di classe A. È pari al 47% la quota di chi ha dichiarato di voler restare nella propria casa anche se ne diminuisse il valore e a fronte di costi energetici più alti. La classe energetica del proprio immobile è comunquea circa la metà (49%) deie il 16% degli