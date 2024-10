ComoLake, Barberio: l'Africa sarà la nuova protagonista della crescita tecnologica del pianeta

(Teleborsa) - "La tecnologia per l'Africa è importantissima perchéMa quello che più conta, è un continente che, quindi è un continente che corre, che vuole correre, vuole crescere. Per chi vuole correre, vuole crescere,. Io credo che l'Africa nel prossimo decennio sarà veramente protagonista della crescita tecnologica dell'intero pianeta". Lo ha dichiarato Raffaele Barberio, Ideatore e Direttore del ComoLake Conference, ieri sera, in occasione dell'evento Tech4Africa."Questa sera è stata molto importante perché è stata la. Una serata importante perché abbiamo focalizzato l'attenzione sull'Africa e infatti la denominazione della cena era, un punto di incontro tra l'Italia e il continente che ci è più vicino, in effetti. Abbiamo premiato dato e consegnato ila due aziende,che operano nel campo della sanità, della salute, delle mamme e dei nascituri. Abbiamo poi dato un riconoscimento a due personalità molto rilevanti, le, rispettivamente del, perché sono due ambasciatrici molto impegnate nei gruppi di lavoro dei rappresentanti diplomatici del continente africano. E quindi abbiamo voluto dare due riconoscimenti di Como Lake 2024 a due donne, due donne del continente africano, due donne ambasciatrici, cioè abituate a dialogare, a collaborare e a cooperare con il resto del mondo", conclude Barberio.