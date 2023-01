Mutui: prosegue trend surroga per difendersi da caro rata

(Teleborsa) -che ha raggiunto ildello scorso mese favorita dal continuo aumento del costo del denaro a tasso variabile e dalla stabilità del costo dei mutui a tasso fisso.: è di circa 50 punti base. Questo favorisce la domanda di mutui a tasso fisso che a gennaio sono richiesti dal 90% dei nostri mutuatari. È la fotografia del mercato delineata dall’Osservatorio MutuiSupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne.La proroga delle agevolazioni fiscali sulla compravendita della prima casa da parte deiha fatto aumentare il peso dei giovani under 36 tra i richiedenti il mutuo per acquisto prima casa salendo dal 36% di dicembre al 38% digennaio. Tale valore - si spiega -in quanto le misure per favorire l’erogazione dei mutui al 100% con la garanzia Consap per i più giovani sono state prorogate solo fino al 31 marzo 2023.Emerge anche che molti giovani,a 20 anni nel mese di gennaio 2023 registra un aumento dello 0,10% attestandosi a 2,67%. Il minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a agosto 2021: 0,26%. L’analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di gennaio 2023