TXT e-solutions, sottoscritto aumento capitale in start-up LasLab

TXT e-solutions

(Teleborsa) -ha sottoscritto l’aumento di capitale in LasLab in forza del quale TXT detiene una partecipazione di minoranza rappresentativa del 33% del capitale sociale della start-up innovativa, nata nel 2022 a seguito dello spin-off della piattaforma tecnologica CAL LAS sviluppata da Loan Agency Services Srl (LAS), operatore non bancario leader nell’agency di operazioni di ristrutturazione finanziaria e nel supporto alla gestione di crediti problematici (in particolare UTP). LAS risulta il socio di maggioranza di LasLab.L’applicativo CAL LAS, asset principale e strategico di LasLab, consiste in un software per il monitoraggio evoluto di crediti, corporate bond e altri strumenti finanziari, particolarmente efficace per la gestione di crediti complessi e problematici, evolutosi negli anni con funzionalità sempre più ampie e trasversali, a beneficio di molteplici settori del credito.Le operazioni di investimento in LasLab è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT.Il contratto di investimento in LasLab non prevede opzioni per l’incremento dell’attuale quota partecipativa di TXT del 33% ma è finalizzato alla prestazione di competenze tecnologiche specializzate per il mercato di riferimento del credito e alla massimizzazione del ritorno sull’investimento a fronte di un exit-strategy che prevede la monetizzazione dell’investimento in un arco temporale di cinque anni.