TXT e-solutions, riepilogo sul buyback

(Teleborsa) -ha comunicato che, dal 4 al 24 marzo 2025, haper unpari a, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.Come da comunicato stampa del 14 marzo 2025 tra le azioni proprie in portafoglio sono considerate 141.021 azioni depositate temporaneamente in escrow da TXT nel contesto del piano di M&A.Al 24 marzo, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 341.807 azioni proprie, pari al 2,6280% del capitale sociale.La Società ha specificato che il presente comunicato sostituisce integralmente quello pubblicato in data 27 marzo 2025.Intanto, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per, che si posiziona a 33,1 euro.