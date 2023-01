Intermonte positiva su mid-small cap: possono invertire sottoperformance 2022

Intermonte

(Teleborsa) -per il mercato italiano, soprattutto grazie ai segnali di presunto raggiungimento del picco inflattivo. Tuttavia, nelle prossime settimane è possibile che nuove azioni restrittive e commenti delle Banche centrali possano. Lo scrive il Team di Ricerca dinel Report mensile sulle Mid Small Cap italiane."Detto questo, guardando al 2023, vediamo(i titoli italiani sono scambiati a valutazioni attraenti, la riapertura della Cina dovrebbe sostenere la domanda globale) e in particolare, poiché riteniamo che questa asset class possa invertire la sottoperformance sofferta nel 2022 (i titoli growth dovrebbero ritrovare slancio)", si legge nel documento.In questo scenario, Intermonte ritiene che la- che emergerà dai risultati trimestrali - rimarrà "ilper la selezione del portafoglio" e quindi conferma la preferenza per i titoli di qualità esposti a trend solidi, soprattutto nel settore IT."La, come confermano anche i flussi negativi registrati dai fondi PIR", viene osservato.