Ecosuntek, Intermonte SIM sarà il nuovo Specialist

Ecosuntek

Mit Sim

Intermonte SIM

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che, facendo seguito alla disdetta contrattuale del mandato di operatore specialista, insieme aè stata concordata la risoluzione anticipata dell’incarico diche terminerà il prossimo 4 maggio 2025 anziché il 1° luglio 2025.Ecosuntek ha formalmente conferito l’incarico di Specialist, con decorrenza dal giorno 5 maggio 2025, a Intermonte SIM. La Società ha comunicato inoltre di aver conferito a, divisione di, l’incarico di. Websim fornirà attività di analisi e copertura del titolo di Ecosuntek, oltre a organizzare e coordinare incontri con investitori sia istituzionali che non istituzionali, al fine di potenziare la visibilità e la comprensione del valore della Società sul mercato finanziario."Abbiamo scelto Intermonte SIM S.p.A. per la gestione del titolo e la valutazione dell’azienda per farci conoscere e apprezzare meglio dal mercato, sicuri del fatto che la quotazione attuale non rifletta i risultati di bilancio conseguiti negli ultimi anni e le prospettive di ulteriore sviluppo della Società", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Ecosuntek.