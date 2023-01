Ansaldo Energia in Kuwait, Santinelli: "Presto summit sulla power generation"

(Teleborsa) - Ilpartecipa alorganizzato da, in collaborazione con l', con l'obiettivo di esplorare nuove opportunità di business nel settore dell'energia e mettere a disposizione i propri prodotti e servizi per il paese.I numerosi incontri istituzionali – in particolar modo quello con il– e gli incontri bilaterali dedicati hanno permesso ai rappresentanti di Ansaldo Energia e Ansaldo Green Tech di approfondire relazioni per poter operare in Kuwait e ottenere informazioni e approfondimenti sulle strategie energetiche del paese."Il Kuwait sta affrontando con molta determinazione la sfida della transizione energetica – ha affermato–. In questa occasione di conoscenza reciproca, abbiamo avuto modo di presentare le nostre tecnologie e competenze nel campo dell'idrogeno verde, per il quale abbiamo riscontrato un forte interesse, e dello storage, presentando le soluzioni che possiamo mettere a disposizione"."Crediamo che il Kuwait sia un paese estremamente interessante per i rapporti economici e industriali con l'Italia che, non a caso, è uno dei maggiori partner industriali del paese – ha continuato–. Abbiamo ricevuto un'accoglienza calorosa da parte delle istituzioni e in particolar modo del viceministro Motlag al Otaibi, il quale ha ricordato le passate collaborazioni di Ansaldo Energia con il Kuwait, auspicando un intensificarsi dei rapporti. Cosa che avverrà, perché stiamo già organizzando un summit specifico tra Ansaldo Energia e i principali attori del paese per approfondire i temi legati alla powergeneration".