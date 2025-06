La filiera italiana della power generation: ruolo strategico per l'economia italiana

(Teleborsa) -, cioè delle imprese e competenze direttamente o indirettamente coinvolte nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di impianti e tecnologie per la generazione di energia elettrica,, non solo per l'impatto attuale sul valore aggiunto e sull'occupazione, ma anche, in prospettiva, per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e per ls competitività dell'Italia. E' quanto emerge dallorealizzato dain collaborazione cone presentato ieri presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso e di un centinaio di rappresentanti di aziende, associazioni e istituzioni.Il settore - si sottolinea - rappresenta une verso la decarbonizzazione grazie al ruolo della generazione termoelettrica flessibile, dell’idrogeno, delle turbine a gas di nuova generazione e degli SMR nucleari. La presenza in Italia di queste competenze, necessarie per trasformare diverse fonti energetiche in energia disponibile per famiglie e imprese, garantisce non solo un, ma ancheIl nucleo dellaè costituito da, di cui ilcon elevato grado di specializzazione. La distribuzione territoriale vede un forte, in particolare in Liguria e nella provincia di Genova, con una presenza significativa anche in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte.della filiera è enorme: si stima chedalle imprese della filieranazionale.creato nel settore. L’intero comparto della power generation in Italia generae 18.500 addetti. Ledella filiera sono pcomplessivo del comparto.L’obiettivo dello studio, coordinato da, Senior Vice President Public Affairs & Institutional Relations di Ansaldo Energia, non è solo quello diuna filiera industriale centrale per la sicurezza e la transizione energetica, ma anche di proporsi comeall’interno della filiera, favorendo lache supportino lo sviluppo industriale, la ricerca, la formazione e la proiezione sui mercati esteri delle aziende che ne fanno parte.Attraverso illocali e nazionali, rete diplomatica,, l’obiettivo è supportare il passaggiocapace di valorizzare le eccellenze nazionali e di moltiplicare le opportunità per tutto l’ecosistema industriale italiano legato alla power generation."L’energia è il motore del nostro sistema industriale ed è per questo che rappresenta una priorità strategica per il Paese. Oggi il gas continua a essere una componente centrale della produzione, ma la visione è chiara: costruire une investire in una fonte continuativa e sostenibile come ilha dichiarato, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, spiegando che "un mix energetico moderno" può "industriale, garantire l’indipendenza energetica e tutelare la libertà strategica dell’Italia edell’Europa"."Lo studio dimostra che la nostra filieraper l’autonomia energetica e industriale del Paese,e tecnologiche di primissimo piano", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Ansaldo Energia", aggiungendo "con questo studio abbiamo voluto dare un contributo a istituzioni, realtà associative e imprese per mappare questo comparto e contribuire a individuare strumenti per rafforzare la presenza italiana sui mercati internazionali"."Il, in Italia, in Europa, nel mondo, in particolare nei paesi poveri dell’Africa. Questa si produrrà molto con leguidata da Ansaldo Energia. Un patrimonio diper garantire un tessuto industriale fondamentale, capace di fare ricchezza, sia in termini di PIL che di occupati con alta produttività", ha sottolineato, Presidente di NE Nomisma Energia.