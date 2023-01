Iren e Ascopiave razionalizzano le concessioni di distribuzione gas

Ascopiave

Iren

(Teleborsa) -hanno perfezionato oggi l’operazione di razionalizzazione di alcuni assets nell’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive contrattualmente previste.In particolare,: la cessione da parte del Gruppo Ascopiave al Gruppo Iren dell’intero capitale sociale di Romeo 2 S.r.l., società neocostituita dal Gruppo Ascopiave, in cui sono stati previamente conferiti i rami d’azienda relativi alla gestione delle concessioni degli ATEM Savona 1 e Vercelli di proprietà di Edigas S.p.A., società del Gruppo Ascopiave, per circa 19.000 PDR; la cessione da parte del Gruppo Iren in favore di Ascopiave della propria partecipazione del 19,7% del capitale di Romeo Gas S.p.A., società titolare, direttamente e attraverso la propria controllata Serenissima Gas S.r.l., di concessioni in Nord Italia per un totale di 126.000 PDR; la rinuncia da parte del Gruppo Iren ad acquisire da Romeo Gas S.p.A. i rami di azienda relativi alla gestione delle concessioni negli ATEM Piacenza 1 e Pavia 4; la cessione da parte di Romeo Gas S.p.A. in favore del Gruppo Iren dei rami d’azienda relativi alla gestione delle concessioni degli ATEM Parma e Piacenza 2 con circa 3.200 PdR; la rinuncia al diritto di acquisire dal Gruppo A2A il ramo aziendale relativo alla gestione della rete di trasporto del gas localizzata in provincia di Pavia attualmente in capo a Retragas, quest’ultima all’avveramento della condizione per l’acquisizione (ovvero la preventiva riclassifica da rete di trasporto a rete di distribuzione); l’acquisizione da Retragas sarà pertanto perfezionata dal Gruppo Ascopiave.Complessivamente l’operazione di razionalizzazione degli assets ha comportato il riconoscimento di unin favore del Gruppo Ascopiave basato sulla differente redditività attesa.L’operazione appena conclusa - spiega una nota congiunta - evidenzia la volontà delle due società di razionalizzare le concessioni di distribuzione gas perseguendo il proprio piano strategico basandosi sulla continuità territoriale degli asset.