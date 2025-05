Ascopiave, Intesa incrementa target price e conferma Neutral

Intesa Sanpaolo

Ascopiave

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,20 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la" visto l'upside potenziale del 3%.Gli analisti confermano il rating Neutral in vista dei(previsti l'8 maggio) in merito a valutazioni e remunerazione eque. Ritengono che il mercato abbia ampiamente scontato l'M&A transformational nella distribuzione del gas e la semplificazione dell'equity story. Inoltre, ritengono che ulteriori opportunità di crescita esterna nel core business rappresentino un potenziale driver positivo, ma è ancora troppo presto per valutarle in questa fase a causa della scarsa visibilità.