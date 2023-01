Terna confermata nel Gender Equality Index (GEI) di Bloomberg

Terna

(Teleborsa) -si conferma fra le aziende più inclusive al mondo. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata, infatti, inserita per il quinto anno consecutivo nel(GEI) di, l’indice internazionale che misura le performance aziendali sui temi della parità di genere e dell’inclusione, nonché la qualità e la trasparenza della loro rendicontazione pubblica. Terna è una delle sole 484 imprese mondiali operanti in 45 Paesi e in 11 diversi settori di mercato, selezionate fra oltre 11.700 società, che quest’anno fanno parte della composizione finale dell’indice.In dettaglio, il, che Bloomberg utilizza per valutare ledi Gender Equality delle imprese, ha visto quest’anno, per Terna, un miglioramento rispetto al 2021, con un risultato superiore sia alla media complessiva delle società incluse nell’indice sia a quella delle aziende del settore Utilities. L’incremento delè dovuto, in particolar modo, alle performance che il gestore della rete elettrica nazionale ha registrato nei parametri “”, “Pro-women brand” e “Female leadership & talent pipeline”. Anche nella “”, aspetto decisivo ai fini della valutazione totale, Terna ha ottenuto ancora una volta il punteggio massimo a conferma dell’impegno della società a favore dellae della qualità della rendicontazione, caratteristiche distintive delle politiche ESG portate avanti dal Gruppo e rappresentate nel suoTerna, infatti, monitora costantemente idi gender equality suggeriti dagli standard GRI (Global Reporting Initiative), insieme a una serie diimpiegati per analizzare e certificare la parità di trattamento fra uomini e donne. Inoltre, la società ha lanciato anche unasui temi della diversità e dell'inclusione che stabilisce la volontà dell'azienda di valorizzare e tutelare ogni diversità, prevenendo comportamenti discriminatori. Per questo impegno, Terna è anche fra le 100 società nel mondo incluse neldiche ha riconosciuto le politiche portate avanti dall’azienda a favore dell’inclusione e della parità di genere come tasselli fondamentali di una gestione sostenibile.Lanella sostenibilità di Terna, valutata come top performer dalle principali agenzie di rating ESG, è testimoniata, inoltre, dalla presenza della società nei principali indici ESG, tra i quali, oltre a quelli già citati: Dow Jones Sustainability Index, ECPI, Euronext Vigeo, FTSE4Good, GLIO/GRESB ESG Index, MIB 40 ESG, MSCI, S&P Global 1200 ESG e Stoxx Global ESG Leaders.