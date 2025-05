Terna, utile trimestre sale a 275,3 milioni. Di Foggia: fondamentale proseguire investimenti in infrastrutture

Terna

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno conin crescita a 901,8 milioni (+5,1% sullo stesso periodo del 2024), Ebitda a 652 milioni (+3,8%),di gruppo a 275,3 milioni (+2,6%).Crescita a doppia cifra deglia 562,1 milioni (+16,4%), "a beneficio della sicurezza del sistema elettrico italiano e della transizione energetica", spiega la società.è 11.126,6 milioni di euro (in diminuzione rispetto agli 11.160,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024)."I recenti accadimenti alla rete elettrica della Penisola Iberica dimostrano quanto siaper la transizione energetica e, in particolare, per un sistema elettrico sicuro, resiliente e interconnesso., con oltre 560 milioni di euro investiti nei primi tre mesi del 2025 e con un target per l’anno di circa 3,4 miliardi di euro. Si tratta die che, uniti alle robuste performance trimestrali di tutti gli indicatori economici, sono possibili grazie alla competenza di tutte le persone di Terna, la risorsa principale su cui possiamo contare”, ha dichiaratoPer il 2025, il Gruppo Terna prevede possa conseguire ricavi per 4,03 miliardi di euro, un EBITDA pari a 2,70 miliardi di euro e un utile netto di Gruppo pari a 1,08 miliardi di euro. Con specifico riferimento al Piano Investimenti, il Gruppo ha un target 2025 pari a circa 3,4 miliardi di euro. Nonostante l’accelerazione degli investimenti, Terna "conferma l’impegno a mantenere una solida e sostenibile struttura del capitale".