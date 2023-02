Exploit dell'indice delle società High Tech italiane (+2,39%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 3.803,6 punti, archiviando la giornata a quota 162.978,7.L'intanto guadagna 6 punti, dopo un incipit a quota 832.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,54% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,49% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,18%.Bene, con un rialzo dell'1,68%.