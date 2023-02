TIM, ricevuta offerta non vincolante di KKR per Netco. Si riunisce CdA

TIM

(Teleborsa) -hadal fondo statunitense KKRper l'acquisto di una partecipazione in una costituenda società coincidente con il, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in Sparkle (la cosiddetta Netco).L'ex monopolista spiega in una nota che l'offerta non vincolante è riferita a una, fermo restando che dall'acquisto scaturirebbe la perdita dell'integrazione verticale rispetto a TIM. Ilsi riunirà nella giornata diper avviare il processo relativo all'esame dell'offerta non vincolante.KKR, che èdi TIM in FiberCop, aveva presentato a novembre del 2021telefonico, ma la proposta era stata respinta dal CdA di Tim.L'offerta di KKR per la rete deve comunque ricevere il via libera del governo per lasull'infrastruttura telefonica. Inoltre, l'esecutivo Meloni sta lavorando per portare la rete Telecom sotto il controllo pubblico.