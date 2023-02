BCE, inflazione poco oltre target nel 2025 secondo sondaggio esperti

(Teleborsa) -dovrebbe assestarsi, rispettivamente 0,1 e 0,3 punti percentuali in più rispetto a quanto previsto tre mesi fa. È quanto emerga dal Survey of Professional Forecasters (SPF) della Banca centrale europea (BCE), unche i banchieri centrali del board utilizzano come un indicatore delle attese del mercato.Le revisioni al rialzo - si legge nel rapporto - riflettono le corrispondenti. Secondo gli intervistati, questi cambiamenti riflettono principalmente una combinazione di risultati recenti dei dati, effetti indiretti ancora più forti e più ampi del previsto dell'andamento dei prezzi dell'energia, nonché una crescita salariale più elevata.Le aspettative per il, non rilevate nella tornata precedente, si attestano aldella Banca centrale europea. Le aspettative di inflazione a più lungo termine (per il) sono state riviste al ribasso di 0,1 punti percentuali al 2,1% in media.Le aspettative di crescita delsono rimaste sostanzialmente invariate con un "riporto" positivo da un'attività economica più forte del previsto nella seconda metà del 2022 che ha influito sul 2023, ma compensato da aspettative leggermente più deboli per il 2024 rispetto a quanto riportato in precedenza. Le aspettative di crescita del PIL a più lungo termine sono rimaste invariate all'1,4%.Le aspettative sulsono state riviste al ribasso per tutti gli orizzonti tra 0,1 e 0,2 punti percentuali. Dopo un aumento previsto al 7,0% nel 2023 (il tasso di disoccupazione era al 6,5% nel novembre 2022), il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere gradualmente al 6,4% entro il 2027.