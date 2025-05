Fed verso un nulla di fatto su tassi: le scommesse cadono su luglio

(Teleborsa) - Latorna questa sera in primo piano al termine della due giorni di politica monetaria, in cui non sono attese novità sul fronte dei tassi d'interesse. Il(FOMC) dovrebbe infattid'interesse, rafforzando l'attesa per un possibile taglio a giugno, ma quello che più attirerà l'attenzione sarà il discorso di Powell, fra lae dell'indipendenza della Fed, dopo le ripetuteLa Fed, al termine di questa riunione, dovrebbe confermare, che oscilla in un intervallo compreso. Il prossimo taglio dei tassi, dopo i tre consecutivi operati a fine 2024, è atteso per il mese die dovrebbe ammontare a. Una strategia ben più prudente della BCE, anche perché l'economia USA sinora ha performato meglio di quella europea, seppur in rallentamento, e l'inflazione persiste su livelli ben più elevati che nell'Area dell'Euro.Le scommesse sulle prossime mosse del FOMC sintetizzate daiindicano tassi invariati a maggio con una probabilità altissima del 95,6%, ancora un nulla di fatto a giugno con una probabilità del 70,3% ed una maggiore centerzza a luglio (probabilità del 56,2%) di un taglio di 25 punti base."Non ci aspettiamo indicazioni esplicite sul percorso dei tassi, ma Powell dovrebbe escludere tagli precauzionali. Le comunicazioni recenti della Fed e la solidità dei dati reali suggeriscono che un", affermano gli analisti di, aggiungendo che "è probabile" che in questa riunione, Powell sottolinei "la responsabilità della Fed nel garantire che l’inflazione determinata dai dazi non diventi persistente e che il raggiungimento della piena occupazione sostenibile richieda la stabilità dei prezzi". "Ci aspettiamo che il Presidente Powell riconosca che le recenti modifiche di policy potrebbero deviare temporaneamente l’economia dal doppio mandato della Fed - aggiungono - ribadendo però che la politica monetaria è “ben posizionata” per rispondere all’evoluzione dello scenario macro".Gli esperti di, allo stesso modo, ritengono, a partire già da luglio" e propendono per il mantenimento die tassi nell’intervallo target del 4,25%-4,50% nella riunione di questa settimana. Infatti, secondo gli esperti "è improbabile che la visibilità sul fronte fiscale migliori in modo significativo prima dell’estate" e soprattutto "l’eredità di Powell – come il presidente della Fed che ha combattuto l’inflazione – è ancora in fase di definizione".Anchegiudica, ma "è probabile che vengano fornite indicazioni su come i dazi potrebbero accentuare la persistenza dell’inflazione e maggior chiarezza sul contrasto tra dati che prevedono un hard o un soft landing". A fronte dell'incertezza persistente, gli esperti ribadiscono però la".Il lavoro di Powell è diventato più duro negli ultimi mesi, combattuto fra un'che persiste(attualmente si trova al 2,4% ed è attesa in media al 2,8% nel 2025) ed i ripetutidel Presidente, che non ha solo messo in discussione le scelte sui tassi d'interesse, ma ha messola stessa, dichiarando più volte (e poi tirandosi subito indietro) che potrebbe anche rimuovere Powell dal suo incarico. Una situazione di grave incertezza che ha già avuto riflessi sui mercati e sul dollaro.