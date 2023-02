TIM, Giorgetti: "Controllo strategico rete resta obiettivo"

(Teleborsa) - Il controllo strategico della rete resta un obiettivo del governo. È quanto ha affermato il, a margine del forum Aspen Italia Francia. Giorgetti, al quale era stato chiesto se per il governo resti comunque l'obiettivo di una rete nazionale a controllo pubblico, ha detto che "il controllo strategico della rete resta non solo un obiettivo dichiarato ma che cercheremo di praticare".Il governo – ha sottolineato Giorgetti – attende di vedere ie poi valuterà. "C'è da vedere – ha detto il ministro dell'Economia – la proposta di Kkr, cosa stanno dicendo a Tim. Poi il governo, che è in parte azionista in parte ha altri poteri, valuterà quando avrà piena intelligenza della proposta".