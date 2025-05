TIM, CdA convoca assemblea il 24 giugno. Soci al voto sull'oggetto sociale

TIM

(Teleborsa) - L'assemblea disi terrà il 24 giugno, in sede ordinaria e straordinaria, e si svolgerà "esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società". Lo ha deciso il board riunitosi sotto la presidenza di Alberta Figari.I soci saranno chiamati a votare, tra le altre cose, sul bilancio 2024, la politica di remunerazione e il piano di incentivi e stock option anche alcune modifiche statutarie e su alcune modifiche statutarie, tra le quali "la modifica dell'articolo 3 dello Statuto vigente in relazione al perimetro dell'oggetto sociale".TIM fa sapere che gli azionisti ordinari e di risparmio che non siano d'accordo alla modifica dell'oggetto sociale potranno esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dall’iscrizione della delibera assembleare. Il board ha stabilito il valore di liquidazione a 0,2884 euro per le azioni ordinarie e 0,3295 euro per le azioni di risparmio. In ogni caso, si legge, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso sarà subordinata al fatto che l'ammontare da pagare non ecceda complessivamente l'importo di 100 milioni. Oltre alla modifica dell'oggetto sociale, il board di TIM proporrà la riduzione del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la modifica della percentuale di possesso azionario per la legittimazione alla presentazione delle liste.