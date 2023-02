Milano Centrale, inaugurato un totem informativo al binario 21 per ricordare le vittime della Shoah

(Teleborsa) -, il binario della Memoria. È stato presentato oggi alla stazione diunper ricordare lee le migliaia di persone che, tra il 1943 e il 1945, furono deportate nei campi di concentramento partendo proprio dal binario 21 dello scalo milanese.Il totem è un progetto del, dele deled è posto in testa al binario 21, come monito a non dimenticare e a non cedere all’indifferenza e alla banalità del male. Inaugurato nell’ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria, è stato presentato nelladella stazione di Milano Centrale dalla senatrice a vita della Repubblica Italiana, dal Ministro della Cultura, dall’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, dal presidente della Fondazione Memoriale Shoah di Milano, e dal sindaco di MilanoIl totem contiene leper raggiungere il Memoriale della Shoah a 200 metri dalla stazione Centrale, in piazza Edmond Jacob Safra 1, e un video, realizzato dal Ministero della Cultura anche con il contributo dell’Istituto Luce - Cinecittà, con la testimonianza della deportazione ad Auschwitz dell’allora 13enne Liliana Segre, avvenuta il 30 gennaio 1944 proprio dal binario 21.L’è spingere al ricordo e alla riflessione i viaggiatori e invitarli a visitare il Memoriale della Shoah. L’area dove oggi sorge il Memoriale originariamente era adibita alla movimentazione dei vagoni postali e, tra il 1943 e il 1945, fu il luogo in cui migliaia di ebrei e oppositori politici furono caricati su carri merci che, dopo essere trasportati al sovrastante piano dei binari, venivano agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz-Birkenau, Mauthausen e altri campi di concentramento e sterminio o ai campi italiani di raccolta come quelli di Fossoli e Bolzano.