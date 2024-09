Cina, Banca centrale lima al 2% tassi MLF a un anno

(Teleborsa) - Nuova operazione della(Pboc) per stimolare la crescita economica in stallo. La Pboc ha tagliato il tasso sui prestiti a medio termine (MLF) al 2,00%, rispetto al precedente 2,30%, già limato di 20 punti base a luglio.sono i tassi di interesse applicati ai prestiti che la banca centrale eroga alle banche per un periodo compreso tra 6 mesi e un anno.La mossa arriva all'indomani del pacchetto di misure annunciato dal governatore Pan Gongsheng per risollevare l'economia e centrare l'obiettivo governativo di un PIL di "circa il 5%" nel 2024.