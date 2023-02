Olimpiadi Milano Cortina 2026, il ministro Salvini visita i cantieri del Villaggio

I costi dei lavori per il villaggio olimpico di Milano sull'ex scalo di Porta Romana sono aumentati in una forchetta "tipica dei cantieri, che viviamo anche in altre parti d'Italia, tra il 20 e il 30%", ha sottolineato Umberto Lebruto a margine del sopralluogo sul cantiere. "Confidiamo che mano a mano che passano i mesi, le cose ritornino un po' alla normalità. Se oggi c'è stata una lievitazione, confidiamo che domani possa esserci una contrazione", ha concluso Lebruto.

(Teleborsa) - Questa mattinadel vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, aidel Villaggio che sarà destinato agli atleti partecipanti alle. Il progetto prevede che, al termine dei Giochi, il Villaggio sia restituito alla comunità cittadina e trasformato nel più granded’Italia, realizzato in edilizia residenziale sociale, con circa 1.700 posti letto, oltre a zone residenziali, spazi di co-working, servizi di interesse generale e verde pubblico.Presenti all’evento, tra gli altri,, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, sindaco di Milano,, Presidente Regione Lombardia,, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,, Prefetto di Milano,, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani e, Direttore del Fondo Porta Romana.