Assemblea Anci, Salvini: pronto avviso per Piano Casa

prime assegnazioni in primavera

(Teleborsa) - Rimettere in circolazione 60mila alloggi pubblici e dare risposte concrete all'emergenza abitativa, in stretta collaborazione con i Comuni: è l'obiettivo del Piano Casa illustrato questa mattina dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini alla 43ma Assemblea nazionale dell'ANCI, in corso a Verona.



Salvini ha annunciato che l'avviso è pronto e potrà essere pubblicato già dalla prossima settimana, una volta concluso l'iter presso la Corte dei conti. Con i primi 700 milioni di euro si punta a recuperare circa 30mila alloggi pubblici, cui si aggiungono 270 milioni destinati all'edilizia residenziale sociale. L'obiettivo è avviare i cantieri e assegnare le prime abitazioni già nella primavera del 2027, a partire dai Comuni pronti a intervenire.



Il Ministro ha inoltre confermato l'obiettivo di erogare entro Natale i primi contributi per il sostegno abitativo dei genitori separati.



A margine del suo intervento, Salvini ha visitato lo stand del MIT, presente anche quest'anno all'Assemblea, in programma dal 25 al 27 novembre. Ispirato al titolo dell'edizione 2026, Cara Italia. I sindaci per l'ottantesimo della nostra Repubblica, lo stand riprende il concept di una lettera aperta al Paese, proponendosi come spazio di dialogo con gli amministratori locali sui principali dossier del dicastero: dal Piano Casa alle grandi opere, dalle smart road alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile.



All'interno dello stand sono presenti la Guardia Costiera, la Motorizzazione civile di Verona e l'Hub Contratti Pubblici del MIT, che propone un programma di approfondimenti rivolti ai RUP e agli uffici tecnici delle amministrazioni locali, finanziato con risorse del PNRR e realizzato in collaborazione con IFEL, ITACA e Invitalia.

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