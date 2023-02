Otovo passa al main market della borsa di Oslo

Euronext

(Teleborsa) -si è traferita da Euronext Growth Oslo al(che fa parte del gruppo). Si tratta del primo uplisting dell'anno su Oslo Bors e del 33esimo dall'inizio del 2020. Otovo è un'azienda norvegese che fornisce ai proprietari di case in tutta Europa un facile accesso ai. L'azienda ha venduto e completato oltre 11.000 progetti di energia solare in tutto il continente e opera in 13 mercati europei.All'apertura, ildell'azione è stato fissato a 15,62 NOK per azione, sulla base del prezzo di chiusura di Euronext Growth Oslo il 13 febbraio 2022. Ciò corrisponde a unadi mercato stimata di 2,3 miliardi di NOK (circa 212 milioni di euro)."Quasiper rendere più semplice l'acquisto e l'installazione di pannelli solari in Norvegia, siamo qui con un'importante operazione che consentirà ogni giorno a milioni di europei di passare all'energia solare", ha commentato il CEO Andreas Thorsheim.L'uplisting "è la conseguenza di un- ha spiegato - L'azienda è entrata in sei nuovi mercati con un mercato indirizzabile combinato di 1,5 milioni di installazioni solari residenziali all'anno, portando il modello di Otovo in 13 mercati europei".