Euronext amplia l'offerta di servizi con l'acquisizione di Acupay

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha acquisito la quasi totalità di tutte le attività di, gruppo fondato nel 2005, attivo nei settori del reporting finanziario, delle agevolazioni fiscali transfrontaliere e del trattamento dei titoli.L'acquisizione di Acupay amplia ulteriormente l'offerta di servizi di Euronext Securities a investitori ed emittenti, sfruttando la forte presenza di Acupay in Italia e le opportunità di scalare i servizi di Acupay attraverso la rete di Euronext Securities in tutta Europa.L'acquisizione rafforzerà anche i flussi di ricavi non correlati ai volumi di Euronext.La transazione sarà interamente finanziata con la liquidità esistente e non avrà alcun impatto sul percorso di riduzione della leva finanziaria di Euronext.