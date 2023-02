Biogen, trimestrale sopra le attese. Continua diversificazione

Biogen

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel campo delle biotecnologie, ha registratodelpari a 2.544 milioni di dollari (sopra le stime di 2,44 miliardi di dollari), in calo del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione () è aumentato del 52% a 3,79 dollari, mentre su base rettificata è aumentato del 19% a 4,05 dollari (sopra le stime di 3,48 dollari).Le vendite del suo farmaco per l'atrofia muscolare spinalesono aumentate del 4,1% a 458,8 milioni di dollari, superando le stime di 425,1 milioni di dollari.Le entratesono state pari a 10.173 milioni (-7%) e l'EPS rettificato pari a 17,67 dollari (-8%)., Biogen prevede entrate in diminuzione a un percentuale "Mid-single digit" rispetto all'intero anno 2022, mentre l'EPS rettificato dovrebbe assestarsi tra 15 e 16 dollari."Strategicamente, stiamo lavorando per mettere Biogen su una traiettoria di crescita sostenibile mentre realizziamo due importanti opportunità a breve termine con LEQEMBI nella malattia di Alzheimer e zuranolone nella depressione,e cerchiamo l'espansione attraverso, tra cui nuove partnership", ha detto il CEO Christopher Viehbacher.