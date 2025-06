Supernus Pharma acquista Sage Therapeutics per massimi 795 milioni di dollari

Supernus Pharmaceuticals

Sage Therapeutics

Biogen

(Teleborsa) -, entrambe aziende statunitensi attive nel settore della farmaceutica, hanno annunciato untramite un'offerta pubblica di acquisto (OPA) di 8,50 dollari per azione in contanti (per un importo complessivo di circa 561 milioni di dollari), pagabile al closing, più un diritto di valore condizionato (CVR) non negoziabile per un valore complessivo fino a 3,50 dollari per azione in contanti (per un importo complessivo di circa 234 milioni di dollari), per un corrispettivo totale di 12 dollari per azione in contanti (per un). Il CVR è pagabile al raggiungimento di determinati traguardi commerciali e di fatturato netto. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2025.L'operazione fornirà a Supernus un(zuranolone) capsule CIV, il primo e unico farmaco orale approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, indicato per il trattamento di adulti con depressione postpartum. Grazie a un accordo di collaborazione con, Supernus registrerà un fatturato derivante dalla collaborazione pari al 50% del fatturato netto totale registrato da Biogen per ZURZUVAE negli Stati Uniti.Ildi ZURZUVAE (che rappresenta il 50% del fatturato netto registrato da Biogen) è stato di 36,1 milioni di dollari e 13,8 milioni di dollari rispettivamente per l'intero anno 2024 e per il primo trimestre del 2025."Questa acquisizione rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra crescita futura. Incrementa il nostro profilo di crescita aggiungendo une diversifica ulteriormente le nostre fonti di crescita futura. ZURZUVAE è in linea con il nostro obiettivo di acquisire nuovi farmaci ad alto valore aggiunto e clinicamente differenziati per il trattamento delle patologie del sistema nervoso centrale", ha dichiarato