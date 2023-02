Eventi e scadenze del 15 febbraio 2023

Autogrill

Cisco Systems

Convergenze

Digitouch

Ediliziacrobatica

Edison R

Eprcomunicazione

Eviso

Fos

Gel

Gpi

Interpump

Leone Film Group

Paramount Group,

Tenaris

(Teleborsa) -Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioEnVent Winter Conference: Call for Growth 2023 - All'evento, organizzato a Milano da EnVent Capital Markets in collaborazione con VirgilioIR, parteciperanno 19 aziende italiane quotate sul mercato Euronext Growth Milan per incontrare investitori istituzionali italiani ed esteriBanca d'Italia - Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziarioRyanair e SOGAER - Conferenza Stampa - Conferenza stampa di presentazione SUMMER 2023 Ryanair. Interverranno il CEO e il Country Manager per l'Italia di Ryanair e l'Assessore Turismo Regione Autonoma della SardegnaIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:30 - Digital Banking Maturity. Come stanno rispondendo le banche alla sfida della digitalizzazione - Evento, organizzato da Deloitte Digital e Monitor Deloitte per fornire un quadro del mercato e del livello di maturità digitale dei player finanziari individuando i principali trend e best practice in corso nel settore11:00 - Il ruolo INPS nelle trasformazioni sociali ed economiche per un Paese coeso, efficiente e solidale - Al Convegno, che si svolge a Roma, interverranno, tra gli altri, il Presidente INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente Commissione Lavoro della Camera e il Presidente Commissione Lavoro del Senato15:30 - Osservatorio CREDEM - Università Cattolica - Incontro di presentazione dell'Osservatorio Credem - Università Cattolica per l'informazione consapevole. L'obiettivo è il miglioramento della cultura informativa su temi quali salute, sicurezza, finanza personale, sostenibilità ed educazione.18:00 - Aspenia Talk "L'Italia tra sicurezza energetica e transizione ecologica" - Evento organizzato da Aspen Institute Italia e CESI per discutere della situazione energetica italiana con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Giulio Tremonti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio