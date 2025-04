Eprcomunicazione, ok da soci a bilancio, dividendo e conferma CdA

Eprcomunicazione

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato la distribuzione di unordinario per circa 100.000 euro, al lordo delle ritenute di legge, da attingersi dalla riserva "utili portati a nuovo" corrispondente ad un dividendo per ciascuna azione ordinaria pari a 0,035 euro. L'erogazione avverrà con le seguenti scadenze: stacco cedola 9 giugno 2025, record date 10 giugno 2025, messa in pagamento del dividendo 11 giugno 2025.L'assemblea ha nominato, con il meccanismo di voto di lista, il, fissando preventivamente in sette il numero di membri e definendo in tre esercizi sociali la durata del relativo incarico. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Eprcomunicazione Holding S.r.l., titolare del 71,35% del capitale sociale, sono stati nominati: Paola Garifi, Daniele Albanese, Camillo Ricci, Aldo Iaquinta, Francesco Ferrante, Mauro Isidori, Gianni Letta (indipendente). I soci hanno anchedel Consiglio di Amministrazione.