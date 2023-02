Webuild cresce in Australia, completa acquisizione Clough

Webuild

(Teleborsa) -completa l'acquisizione degli asset di Clough, come previsto dal “Deed of Company Arrangement”. L'assemblea dei creditori di Clough, tenutasi il 15 febbraio 2023 in Australia, ha approvato la proposta di acquisizione degli asset di Clough da parte del Gruppo. L’approvazione dei creditori - spiega Webuild in una nota - e l’ottenimento di alcuni consensi di terze parti coinvolte nell’operazione segnano il completamento della stessa.. Il perimetro finale oggetto d’acquisizione include: l’organizzazione centrale di Clough, compresi uffici, brand, credenziali, qualifiche, senior management e personale di sede; oltre 4 miliardi di euro di progetti nel backlog (a fine 2022) con la relativa forza lavoro, nei termini comunicati il 3 febbraio 2023.In aggiunta alle quote di Clough nei lavori in comune con Webuild – neiprogetti infrastrutturali strategici Snowy 2.0 e Inland Rail - il Gruppo acquisisce, sotto nuovi termini contrattuali, il Waitsia gas project, la base navale di Lombrum, la centrale elettrica di Tallawarra, nonché i progetti per i quali Clough è risultata miglior offerente, come l'impianto di urea Ceres di Perdaman.A seguito dell'acquisizione, Webuild vanta un portafoglio ordini totale di oltre 12 miliardi di euro (18,5 miliardi dollari australiani) e circa 3.000 dipendenti in Australia, diventando uno dei player più rilevanti e accreditati del Paese.Il raggiungimento di questo straordinario risultato, in un contesto complesso e con numerosi parti coinvolte, è frutto della stretta cooperazione e collaborazione tra Webuild e diversi team, tra cui il personale e il management di Clough, gli amministratori di Deloitte, i clienti e i principali partner dei progetti, le surety companies, MA Moelis in qualità di financial adviser, Deloitte in qualità di accounting and tax adviser, Clifford Chance in qualità di legal adviser, e altri team di consulenti e manager che sono stati coinvolti nell’operazione.